Месси увеличил отрыв от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам очередных матчей в европейских чемпионатах упрочил свое лидерство в борьбе за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам очередных матчей в европейских чемпионатах упрочил свое лидерство в борьбе за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.
Аргентинец оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», на данный момент в активе нападающего 31 гол в сезоне.
Ближайший его преследователь Килиан Мбаппе из «ПСЖ» забил один гол в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Для 20-летнего нападающего этот гол стал 27-м в чемпионате.
1. Лионель Месси («Барселона»): 31 гол (x2.0) / 62 очка.
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 27 голов (x2.0) / 54 очка.
3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 21 гол (x2.0) / 42 очка.
4−8. Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.
4−8. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.
4−8. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.
4−8. Роберт Левандовски («Бавария»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.
4−8. Дуван Сапата («Аталанта»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.
|Эрнесто Вальверде
|Руби
|Лионель Месси
|71′
|Лионель Месси(Филипе Силва Малком)
|89′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Родригес Диего Лопес
|18
|Жорди Альба
|8
|Роберто Росалес
90+3′
|3
|Жерар Пике
|28
|Адрия Педроса
87′
|15
|Клеман Лангле
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|4
|Иван Ракитич
|22
|Марио Эрмосо
|5
|Серхио Бускетс
|27
|Льюис Лопес
|9
|Луис Суарес
|21
|Марк Рока
|10
|Лионель Месси
|23
|Эстебан Гранеро
73′
|2
|Нелсон Семеду
59′
|4
|Мата Виктор Санчес
69′78′
|20
|Сержи Роберто
|2
|Альфа Семеду
|8
|Артур
59′
|14
|Оскар Мелендо
65′
|14
|Филипе Силва Малком
|9
|де ла Фуэнте Серхио Гарсия
|7
|Филиппе Коутинью
82′
|7
|Борха Иглесиас
64′
|22
|Артуро Видаль
|24
|У Лэй
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)