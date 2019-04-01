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11:14 (мск), источник: Матч ТВ

Месси увеличил отрыв от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси по итогам очередных матчей в европейских чемпионатах упрочил свое лидерство в борьбе за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.

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Источник: Reuters

Аргентинец оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», на данный момент в активе нападающего 31 гол в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ближайший его преследователь Килиан Мбаппе из «ПСЖ» забил один гол в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Для 20-летнего нападающего этот гол стал 27-м в чемпионате.

Топ-8 претендентов на «Золотую бутсу»:

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Месси достиг отметки в 40 голов в 10-м сезоне подряд

1. Лионель Месси («Барселона»): 31 гол (x2.0) / 62 очка.

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 27 голов (x2.0) / 54 очка.

3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 21 гол (x2.0) / 42 очка.

4−8. Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.

4−8. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.

4−8. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.

4−8. Роберт Левандовски («Бавария»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.

4−8. Дуван Сапата («Аталанта»): 19 голов (x2.0) / 38 очков.

Барселона
2:0
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 2930.03.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеРуби
Голы
Лионель Месси71′
Лионель Месси(Филипе Силва Малком)89′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Родригес Диего Лопес
18Жорди Альба
8Роберто Росалес
90+3′
3Жерар Пике
28Адрия Педроса
87′
15Клеман Лангле
5Эдиналду Гомес Налду
4Иван Ракитич
22Марио Эрмосо
5Серхио Бускетс
27Льюис Лопес
9Луис Суарес
21Марк Рока
10Лионель Месси
23Эстебан Гранеро
73′
2Нелсон Семеду
59′
4Мата Виктор Санчес
69′78′
20Сержи Роберто
2Альфа Семеду
8Артур
59′
14Оскар Мелендо
65′
14Филипе Силва Малком
9де ла Фуэнте Серхио Гарсия
7Филиппе Коутинью
82′
7Борха Иглесиас
64′
22Артуро Видаль
24У Лэй
Статистика
0Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
15Фолы14
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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