Месси увеличил отрыв от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»

Аргентинец оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», на данный момент в активе нападающего 31 гол в сезоне.

Ближайший его преследователь Килиан Мбаппе из «ПСЖ» забил один гол в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Для 20-летнего нападающего этот гол стал 27-м в чемпионате.