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11:09 (мск), источник: Матч ТВ

СМИ: «Ювентус» готов продать Сандро за 50 млн евро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может покинуть команду летом.

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Источник: Reuters

Туринцы готовы продать 28-летнего бразильца. Итальянский клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

Отметим, что Сандро недавно продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года. По условиям нового соглашения зарплата бразильца составляет примерно 4 миллиона евро в год.

Защитник в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился двумя голевыми передачи.

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