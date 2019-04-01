СМИ: «Ювентус» готов продать Сандро за 50 млн евро
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может покинуть команду летом.
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может покинуть команду летом.
Туринцы готовы продать 28-летнего бразильца. Итальянский клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро, сообщает Calciomercato.
Отметим, что Сандро недавно продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года. По условиям нового соглашения зарплата бразильца составляет примерно 4 миллиона евро в год.
Защитник в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился двумя голевыми передачи.