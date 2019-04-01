Вратарь нырнул за мячом «рыбкой» и получил гол в свои ворота
Вратарь сербского клуба «Динамо Вране» Никола Перич совершил ошибку в матче против «Войводины».
Вратарь сербского клуба «Динамо Вране» Никола Перич совершил ошибку в матче против «Войводины».
Перич пошел на перехват и выбежал за пределы штрафной. Чтобы выбить мяч, он решил прыгнуть «рыбкой», однако промахнулся. В итоге мяч достался сопернику, который спокойно поразил пустые ворота.
В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Войводины».