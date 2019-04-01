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10:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь нырнул за мячом «рыбкой» и получил гол в свои ворота

Вратарь сербского клуба «Динамо Вране» Никола Перич совершил ошибку в матче против «Войводины».

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Во время загрузки произошла ошибка.

Перич пошел на перехват и выбежал за пределы штрафной. Чтобы выбить мяч, он решил прыгнуть «рыбкой», однако промахнулся. В итоге мяч достался сопернику, который спокойно поразил пустые ворота.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Войводины».

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