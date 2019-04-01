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10:31 (мск), источник: Р-Спорт

Капитан «Селтика» устроил сразу три потасовки в главном дерби Шотландии

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Матч 31-го тура чемпионата Шотландии между историческими соперниками «Селтиком» и «Рейнджерс» получился богатым на события.

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Источник: AP 2019

Главное противостояние Шотландии сопровождалось большим количеством стычек и потасовок. Капитан «Селтика» Скотт Браун, известный в чемпионате своей жесткой игрой и неуступчивостью, весь матч провоцировал соперника нарушать правила и ввязываться в потасовки.

Сперва Браун на 29-й минуте получил жесткий удар по ногам от хавбека соперников Грэма Дорранса, но даже не обратил на это внимание и был готов выяснить отношения на кулаках.

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Спустя десять минут контроль над собой потерял Альфредо Морелос, который локтем ударил Брауна в лицо, за что получил красную карточку. Судя по выражению лица капитана «Селтика», он умышленно провоцировал футболиста «Рейнджерс» и добился своего.

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Во втором тайме скандальный капитан продолжил провоцировать противников. С эмоциями не справился форвард «Рейнджерс» Райн Кент и сильно толкнул Брауна.

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Завершилось все потасовкой по окончанию матча, в которой приняли участие и запасные игроки команд.

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Встреча завершилась победой «Селтика» со счетом 2:1.

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