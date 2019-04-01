Капитан «Селтика» устроил сразу три потасовки в главном дерби Шотландии
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Матч 31-го тура чемпионата Шотландии между историческими соперниками «Селтиком» и «Рейнджерс» получился богатым на события.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Матч 31-го тура чемпионата Шотландии между историческими соперниками «Селтиком» и «Рейнджерс» получился богатым на события.
Главное противостояние Шотландии сопровождалось большим количеством стычек и потасовок. Капитан «Селтика» Скотт Браун, известный в чемпионате своей жесткой игрой и неуступчивостью, весь матч провоцировал соперника нарушать правила и ввязываться в потасовки.
Сперва Браун на 29-й минуте получил жесткий удар по ногам от хавбека соперников Грэма Дорранса, но даже не обратил на это внимание и был готов выяснить отношения на кулаках.
Спустя десять минут контроль над собой потерял Альфредо Морелос, который локтем ударил Брауна в лицо, за что получил красную карточку. Судя по выражению лица капитана «Селтика», он умышленно провоцировал футболиста «Рейнджерс» и добился своего.
Во втором тайме скандальный капитан продолжил провоцировать противников. С эмоциями не справился форвард «Рейнджерс» Райн Кент и сильно толкнул Брауна.
Завершилось все потасовкой по окончанию матча, в которой приняли участие и запасные игроки команд.
Встреча завершилась победой «Селтика» со счетом 2:1.