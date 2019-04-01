Папа Римский ответил на вопрос о божественности Месси

Франциск предположил, что люди сравнивают форварда с богом только для того, чтобы выразить восхищение его игрой, а на самом деле поклоняться Месси не нужно. По мнению папы, это не более чем речевой оборот. «Месси очень хорош, но он не бог», — заключил Франциск.