Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сент-Этьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
31.03
Вальядолид1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
31.03
Интер0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
31.03
Реал3
Уэска2
Футбол. Зарубежный
31.03
Тулуза0
ПСЖ1
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Папа Римский ответил на вопрос о божественности Месси

Папа Римский Франциск заявил, что сравнение футболиста «Барселоны» Лионеля Месси с богом — это кощунство. Его слова приводит La Sexta.

Наверх
Источник: AFP 2019

Франциск предположил, что люди сравнивают форварда с богом только для того, чтобы выразить восхищение его игрой, а на самом деле поклоняться Месси не нужно. По мнению папы, это не более чем речевой оборот. «Месси очень хорош, но он не бог», — заключил Франциск.

В мае 2018-го Месси и его соотечественник Диего Марадона были изображены в виде героев фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Марадона на картине воплощал образ Бога, а Месси — Адама. Оба футболиста были окружены «ангелами» — бывшими и действующими игроками сборной Аргентины.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
У Месси 34 титула. Невероятно, но он не самый крутой

Папа Римский Франциск — болельщик аргентинского клуба «Сан-Лоренсо». Главой Римско-католической церкви он стал в 2013 году. Месси — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира.

 Известная телеведущая отказалась от украинского гражданства
Зеленский порассуждал о первой встрече с Путиным
Кононов и Семак: побеждать — и не краснеть
«Я из деревни». Самый зрелищный боец UFC бросил вызов Хабибу
В субботу Квята подвели механики. В воскресенье — все подряд
Бобровский стал лидером сезона НХЛ по количеству «сухих» матчей
Месси увеличил отрыв от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»
Самые смешные кадры в истории РФПЛ (фотогалерея)
СМИ: «Ювентус» готов продать Сандро за 50 млн евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь