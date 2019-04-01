Слуцкий: «Витесс» много пропускает, однако основное внимание уделяем атаке

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«Нас ожидает тяжёлый матч. Соперник борется за третье место в чемпионате. Думаю, будет эмоциональная встреча для обеих команд, ведь многое поставлено на карту.

В нынешнем сезоне мы пробовали различные схемы, у нас было много позиционных изменений. Мы хотим достичь оптимальной работы в защите, потому что много пропускаем. Однако сейчас основное внимание мы уделяем линии атаки. Необходимо самим в каждой игре много забивать.