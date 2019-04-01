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17:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Было предложение о расторжении контракта»: тренер «Окжетпеса» объяснил ситуацию с двукратным чемпионом Казахстана

Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, почему в заявке его команды отсутствует экс-игрок сборной Казахстана Ренат Абдулин. В прошлом сезоне опытный защитник являлся капитаном клуба, но на данный момент он тренируется с дублирующим составом «синегорцев».

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«Ренату будет 38 лет (на самом деле 37, Абдулин 1982 года рождения — Vesti.kz), это серьезный возраст. На его отсутствие в заявке повлиял только один фактор — спортивная составляющая. Он заслуженный футболист, но сейчас нам необходимо омоложение. При всех его регалиях, прошлый сезон он провел в первой лиге и если бы он был востребован, по нему бы поступали предложения.

Сейчас он во второй команде. Я знаю, что от клуба было предложение о расторжении контракта. Он не самый последний человек в нашем футболе, но предложений по нему со стороны других клубов не было. Разговаривал ли я с ним лично? Да, но нет смысла это обсуждать, — сказал Карпович.

Напомним, что Андрей Карпович возглавил «Окжетпес» в зимнее межсезонье. Ранее Карпович и Абдулин вместе выступали за сборную Казахстана, а также за клубы «Кайрат», «Ордабасы» и «Атырау».

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