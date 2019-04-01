Кирилл Погребняк дебютировал в составе шведского клуба «Фалькенберг»

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Российский форвард вышел в стартовом составе команды на матч 1-го тура высшего шведского дивизиона с клубом «Эребру», который состоялся вчера, 31 марта. Погребняк провёл на поле 86 минут и получил жёлтую карточку. Победу в матче одержал «Фалькенберг» (1:0).

Напомним, Погребняк подписал контракт с «Фалькенбергом» в марте текущего года. Кирилл является младшим братом нападающего «Урала» Павла Погребняка.