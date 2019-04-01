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21:32 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Вратарь сборной Англии Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вратарь «Эвертона» и сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд стал участником пьяной драки в баре, утверждает The Sun.

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Источник: Р-Спорт

Инцидент произошел в Сандерленде. В распоряжении издания оказалась видеозапись. На ней мужчина, которым, как утверждает The Sun, является Пикфорд, участвует в драке, и при этом выглядит неуверенно стоящим на ногах, его пытаются оттащить от оппонента две блондинки, также слышны крики «Джордан». В конце концов, Пикфорда с помощью нескольких мужчин удалось оттащить от соперника. Неизвестно, чем был вызван конфликт, и действовал ли Пикфорд в целях самообороны.

Пресс-секретарь «Эвертона» заявил, что клубу уже известно о предполагаемом инциденте с участием одного из игроков команды, и вопрос «изучается».

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