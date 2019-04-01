СМИ: Вратарь сборной Англии Пикфорд стал участником пьяной драки в баре

Инцидент произошел в Сандерленде. В распоряжении издания оказалась видеозапись. На ней мужчина, которым, как утверждает The Sun, является Пикфорд, участвует в драке, и при этом выглядит неуверенно стоящим на ногах, его пытаются оттащить от оппонента две блондинки, также слышны крики «Джордан». В конце концов, Пикфорда с помощью нескольких мужчин удалось оттащить от соперника. Неизвестно, чем был вызван конфликт, и действовал ли Пикфорд в целях самообороны.