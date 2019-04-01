Симеоне назван самым высокооплачиваемым футбольным тренером мира в текущем сезоне

Источник: AP 2019

Доход 48-летнего аргентинца в текущем сезоне составит €41 млн.

На втором месте с суммой в €31 млн располагается Жозе Моуринью, в декабре отправленный в отставку руководством английского «Манчестер Юнайтед». Третью строчку занимает Тьерри Анри, проработавший в «Монако» чуть больше трех месяцев и заработавший €25,5 млн. Четвертый в рейтинге — главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, получающий €24 млн в год. На пятом месте оказался Эрнесто Вальверде («Барселона», Испания), который зарабатывает за сезон €23 млн.

Фоторепортаж Лучшие тренеры мира по версии France Football

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года. Команда стала шестой в его тренерской карьере, ранее он руководил аргентинскими клубами «Расинг», «Эстудиантес», «Ривер Плейт», «Сан-Лоренсо» и итальянской «Катанией». Также он провел 114 матчей в качестве футболиста «Атлетико», в которых забил 20 мячей.