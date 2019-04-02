Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Отмечается, что зарплата аргентинца составляет €130 млн. Второе место занимает форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (€113 млн).
Также в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов вошли нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар (€91,5 млн), форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн (€44 млн) и футболист «Реала» Гарет Бэйл (€40,2 млн).
Ранее стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры.