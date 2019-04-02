Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
1.04
Арсенал2
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
1.04
Сент-Этьен2
Ним1
Футбол. Зарубежный
21:30
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Уотфорд
Фулхэм
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России разгромила команду Казахстана
12Алина Кабаева: где она сейчас?
08:56 (мск), источник: Газета.Ру

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом сезона-2018/19, сообщает France Football.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Отмечается, что зарплата аргентинца составляет €130 млн. Второе место занимает форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (€113 млн).

Также в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов вошли нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар (€91,5 млн), форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн (€44 млн) и футболист «Реала» Гарет Бэйл (€40,2 млн).

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Зеленский сказал, что потребует у Путина
Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине
СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф
France Football назвал самого высокооплачиваемого тренера мира
Нападающий московского «Спартака» привлек внимание клуба из АПЛ
ЦСКА потерпел четвертое поражение в Единой лиге ВТБ
Тарпищев объяснил отсутствие Шараповой в заявке сборной России
«Он никуда не уйдет»: Гризманн снова останется в «Атлетико»?
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь