«Он никуда не уйдет»: Гризманн снова останется в «Атлетико»?
Одной мыльной оперой меньше.
Одной мыльной оперой меньше.
Антуан Гризманн не только чемпион мира-2018 и вообще топовый форвард. Он еще и находка для СМИ — особенно испанских и французских. О его возможном уходе из «Атлетико» пишут уже несколько лет. Притом почти каждый день. То «Барселона», то «МЮ», то «Ювентус», то даже «Реал» «вот-вот купит Гризманна».
Но Антуан каждый раз остается в «Атлетико». В команде очень сильной, но крайне специфической — оборонительный футбол, минимум звезд, жесткая дисциплина Симеоне, вот это все. Кажется, что Гризманн в условной «Барсе» раскрыл бы весь свой потенциал. Но «Барселоне» Гриззи отказал сам — летом прошлого года.
«Понятно, что предложение «Барселоны» было очень заманчивым. В такой клуб не зовут каждый день, — слова Гризманна. — Глупо говорить, что мне не нравится футбол «Барсы». Конечно же, нравится! Великий клуб, играющий в атакующем, умном стиле… Звучит потрясающе.
И ведь «Барселона» очень хотела видеть меня в составе. Каталонцы закидывали меня сообщениями и звонками. Но… Я играю, живу в клубе, в котором меня очень любят, которому я нужен.
Плюс, наверное, подсознательно я не хотел быть прислугой Месси… Любой, кто играет вместе с Лео, оказывается в его тени. Отказать «Барселоне» было безумно сложно. Но я не жалею ни секунды, что остался в «Атлетико».
Но в этом году слухи о «Барсе» разгорелись с новой силой. Испанские издания вовсю писали, что Гризманн «разочаровался в своем решении остаться в «Атлетико», что он готов пойти на понижение зарплаты ради «Барселоны» (16 млн евро в год вместо 23), что его уговаривает лично Месси… Короче, одна сплошная
В субботу о будущем Гризманна высказался и Диего Симеоне.
Но важнее слова сегодняшние. Президента «Атлетико» Энрике Сересо: «Могу подтвердить, что Гризманн и в следующем сезоне будет выступать за “Атлетико”. Нет никакого варианта его ухода из клуба летом. 1000 процентов, что Антуан остается». Тут уже все четко. После такой цитаты Сересо фанаты будут, мягко говоря, недовольны, если Гризманн уйдет из «Атлетико».
С другой стороны, подобные заявления часто не значат ничего. Но, кажется, Гризманн и правда настолько предан «Атлетико», что снова откажет всем. Кроме Диего Симеоне.