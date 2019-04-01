Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.04
Арсенал2
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1.04
Сент-Этьен2
Ним1
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:30
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Уотфорд
Фулхэм
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова — чемпионка мира!
15Самая горячая болельщица «Салавата»
1 апреля, источник: Чемпионат.com

Моуринью хотел бы вернуться к работе тренера в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что хотел бы продолжить карьеру наставника в следующем сезоне.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Я не страдаю от отсутствия тренировок, у меня появилось время подумать о других вещах. Однако, честно говоря, я хотел бы вернуться к работе в следующем сезоне. Но чтобы вновь приступить к тренерской деятельности, я должен попасть в клуб и лигу, которые будут меня мотивировать.

Фернанду Сантуш пусть не переживает — я не претендую на его место в сборной Португалии сейчас или в следующем сезоне. Мы с ним хорошие друзья. Да, позже я бы хотел стать главным тренером португальской национальной команды. Посмотрим, появится ли такая возможность или нет. По крайней мере, сейчас я далёк от мысли о завершении тренерской карьеры", — приводит слова Моуринью Marca.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная болельщица, которая раздевается после побед "Салавата"!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф
France Football назвал самого высокооплачиваемого тренера мира
Нападающий московского «Спартака» привлек внимание клуба из АПЛ
ЦСКА потерпел четвертое поражение в Единой лиге ВТБ
Тарпищев объяснил отсутствие Шараповой в заявке сборной России
«Он никуда не уйдет»: Гризманн снова останется в «Атлетико»?
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь