Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала».
«Арсенал» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с 35 баллами идет 14-м.
|Унаи Эмери
|Рафаэль Бенитес
|Аарон Рэмси
|30′
|Александр Ляказетт(Пьер-Эмерик Обамеянг)
|83′
|19
|Бернд Лено
|12
|Мартин Дубравка
|5
|Сократис Папастатопулос
|3
|Пол Дамметт
|18
|Начо Монреаль
59′
|6
|Джамал Ласкеллес
|20
|Шкодран Мустафи
|20
|Флориан Лежен
|31
|Сеад Колашинац
72′
|22
|ДеАндре Йедлин
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|10
|Мохамед Диаме
|29
|Маттео Гендузи
|24
|Мигель Альмирон
|9
|Александр Ляказетт
|9
|Хосе Саломон Рондон
|8
|Аарон Рэмси
67′
|11
|Мэтт Ритчи
75′
|4
|Мохамед Эль-Нени
|15
|Кенеди
|10
|Месут Езил
84′
|14
|Исаак Хэйден
67′
|7
|Генрих Мхитарян
|4
|Ки Сон Ен
|17
|Алекс Ивоби
61′
|17
|Айосе Перес
77′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|13
|Йосинори Муто
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)