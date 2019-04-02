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00:58 (мск), источник: Р-Спорт

Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, прошедшая в понедельник в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала».

Голы забили Аарон Рэмзи (30-я минута) и Александр Ляказетт (83).

«Арсенал» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с 35 баллами идет 14-м.

Арсенал
2:0
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 321.04.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериРафаэль Бенитес
Голы
Аарон Рэмси30′
Александр Ляказетт(Пьер-Эмерик Обамеянг)83′
Составы команд
19Бернд Лено
12Мартин Дубравка
5Сократис Папастатопулос
3Пол Дамметт
18Начо Монреаль
59′
6Джамал Ласкеллес
20Шкодран Мустафи
20Флориан Лежен
31Сеад Колашинац
72′
22ДеАндре Йедлин
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
10Мохамед Диаме
29Маттео Гендузи
24Мигель Альмирон
9Александр Ляказетт
9Хосе Саломон Рондон
8Аарон Рэмси
67′
11Мэтт Ритчи
75′
4Мохамед Эль-Нени
15Кенеди
10Месут Езил
84′
14Исаак Хэйден
67′
7Генрих Мхитарян
4Ки Сон Ен
17Алекс Ивоби
61′
17Айосе Перес
77′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
13Йосинори Муто
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)3
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы10
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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