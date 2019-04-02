Новичок «Кайрата»: Хочу выиграть все что можно, особенно чемпионство. Его с 2004-го ждут!

— В Казахстане я сыграл две игры — точнее, три, если считать Суперкубок. На сто процентов с чемпионатом еще не познакомился. Но понял, что все команды играют от обороны, стараются контратаковать. Матчи с такими соперниками всегда тяжелые, — начал Раде.

— Совсем недавно в «Кайрате» играл Андрей Аршавин. Жалеете, что не пересеклись с ним?

— Он, конечно, звезда мирового футбола. И тем более российского. Аршавин играл здесь три года, весь Казахстан его любит. Он много забивал, много отдавал. Конечно, хотел бы с ним познакомиться, посмотреть, как он тренируется. Ребята говорят, что Андрей максимально выкладывался.

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— Серьезно? Арсен Венгер вспоминал, что в «Арсенале» он откровенно ленился.

— В «Арсенале» все немного по-другому. Может быть, сами тренировки другие. Здесь ребята рассказывали, что, если кто-то промахивался или отдавал неточный пас, он сразу «пихал». Хотел, чтобы все делали точно, быстро и вовремя. Понимал: здесь он топ и должен поднять ребят на новый уровень. В любой момент мог подхватить мяч, обыграть трех-четырех соперников и забить гол.

— А еще, проиграв «Астане», Аршавин швырнул на трибуну медаль финалиста Кубка. Сказал, что награды за второе место ему не нужны.

— Не знал эту историю. Конечно, дерби хочется выигрывать. Наверное, он может себе такое позволить.

— Матчи «Кайрата» с «Астаной» похожи чем-то на белградское дерби?

— Нет, это другой мир. Но тоже было хорошо и красиво. Столько фанатов — я ощутил атмосферу. К сожалению, выиграть не получилось, но это лишь первая игра. Двигаемся дальше.