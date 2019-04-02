Новичок «Кайрата»: Хочу выиграть все что можно, особенно чемпионство. Его с 2004-го ждут!
Защитник «Кайрата» Раде Дугалич в интервью Sport24 заявил о том, что хочет выиграть с алматинской командой все что можно, особенно чемпионство.
Защитник «Кайрата» Раде Дугалич в интервью Sport24 заявил о том, что хочет выиграть с алматинской командой все что можно, особенно чемпионство.
— В Казахстане я сыграл две игры — точнее, три, если считать Суперкубок. На сто процентов с чемпионатом еще не познакомился. Но понял, что все команды играют от обороны, стараются контратаковать. Матчи с такими соперниками всегда тяжелые, — начал Раде.
— Совсем недавно в «Кайрате» играл Андрей Аршавин. Жалеете, что не пересеклись с ним?
— Он, конечно, звезда мирового футбола. И тем более российского. Аршавин играл здесь три года, весь Казахстан его любит. Он много забивал, много отдавал. Конечно, хотел бы с ним познакомиться, посмотреть, как он тренируется. Ребята говорят, что Андрей максимально выкладывался.
— Серьезно? Арсен Венгер вспоминал, что в «Арсенале» он откровенно ленился.
— В «Арсенале» все немного
— А еще, проиграв «Астане», Аршавин швырнул на трибуну медаль финалиста Кубка. Сказал, что награды за второе место ему не нужны.
— Не знал эту историю. Конечно, дерби хочется выигрывать. Наверное, он может себе такое позволить.
— Матчи «Кайрата» с «Астаной» похожи
— Нет, это другой мир. Но тоже было хорошо и красиво. Столько фанатов — я ощутил атмосферу. К сожалению, выиграть не получилось, но это лишь первая игра. Двигаемся дальше.
— После многолетней борьбы за выживание в Казахстане вы получили возможность
— Я сам захотел, уже стыдно было столько играть в футбол и доказывать всему миру, что ты можешь. Никто на это не смотрит. Говорят: ты с одной командой вылетел, с другой, с третьей. В прошлом году мы выиграли с «Тосно» Кубок России, я вошел в одиннадцать лучших игроков