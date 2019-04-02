«Кайрат» объявил о подписании футболиста сборной Черногории

«Косович родился в городе Никшич. Футболом начал заниматься в возрасте пяти лет. Первым клубом юного футболиста стала “Войводина” из города Нови-Сад. Цвета упомянутого клуба полузащитник защищал до 2014 года. Дебют в первой команде “Войводины” состоялся уже в возрасте 16 лет. Там полузащитник выиграл свой первый трофей — в сезоне 2013/14 он помог команде завоевать Кубок Сербии. В 2014 году Небойша был приглашен в “Стандарт”, однако через некоторое время был отдан в аренду клубу “Уйпешт”. В составе венгерского коллектива он провел 31 матч и забил два гола, а также завоевал очередной трофей. “Уйпешту” покорился Кубок Венгрии. Четыре последних года Косович провел в составе знаменитого сербского “Партизана”. С белградским клубом Небойша завоевал несколько значимых трофеев. В сезоне 2016/17 он стал чемпионом Сербии. Также Косович трижды выигрывал Кубок страны. Кумиром новичка “Кайрата” всегда был и остается Зинедин Зидан. Игра легендарного полузащитника с первого взгляда покорила Небойшу Косовича. В составе “Войводины” и “Партизана” Косович принимал участие в еврокубковых матчах. В Лиге чемпионов Небойша провел четыре поединка, в Лиге Европы — девять игр», — говорится в сообщении.