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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о подписании футболиста сборной Черногории

Алматинский «Кайрат» на своем официальном сайте объявил о подписании футболиста сборной Черногории Небойши Косовича, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт с 24-летним полузащитником подписан на два года.

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«Косович родился в городе Никшич. Футболом начал заниматься в возрасте пяти лет. Первым клубом юного футболиста стала “Войводина” из города Нови-Сад. Цвета упомянутого клуба полузащитник защищал до 2014 года. Дебют в первой команде “Войводины” состоялся уже в возрасте 16 лет. Там полузащитник выиграл свой первый трофей — в сезоне 2013/14 он помог команде завоевать Кубок Сербии. В 2014 году Небойша был приглашен в “Стандарт”, однако через некоторое время был отдан в аренду клубу “Уйпешт”. В составе венгерского коллектива он провел 31 матч и забил два гола, а также завоевал очередной трофей. “Уйпешту” покорился Кубок Венгрии. Четыре последних года Косович провел в составе знаменитого сербского “Партизана”. С белградским клубом Небойша завоевал несколько значимых трофеев. В сезоне 2016/17 он стал чемпионом Сербии. Также Косович трижды выигрывал Кубок страны. Кумиром новичка “Кайрата” всегда был и остается Зинедин Зидан. Игра легендарного полузащитника с первого взгляда покорила Небойшу Косовича. В составе “Войводины” и “Партизана” Косович принимал участие в еврокубковых матчах. В Лиге чемпионов Небойша провел четыре поединка, в Лиге Европы — девять игр», — говорится в сообщении.

Напомним, «Кайрат» выиграл все три матча в КПЛ-2019 и вместе с костанайским «Тоболом» и «Астаной» возглавляет турнирную таблицу.

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