VAR покажут на табло в матчах полуфинала Кубка Англии
Футбольная ассоциация Англии (FA) продолжает тестировать систему видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает The Sun.
Футбольная ассоциация Англии (FA) продолжает тестировать систему видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает The Sun.
По информации источника, организация готовится к внедрению технологий.
Уже в полуфинальных матчах Кубка Англии болельщики смогут оценивать спорные моменты игры на табло стадиона одновременно с судьями.
Первыми новшество увидят игроки и фанаты таких клубов, как «Манчестер Сити», «Брайтон», «Уотфорд» и «Вулверхэмптон».
Обе встречи пройдут на «Уэмбли».