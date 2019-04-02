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13:17 (мск), источник: Газета.Ру

VAR покажут на табло в матчах полуфинала Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) продолжает тестировать систему видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает The Sun.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, организация готовится к внедрению технологий.

Уже в полуфинальных матчах Кубка Англии болельщики смогут оценивать спорные моменты игры на табло стадиона одновременно с судьями.

Первыми новшество увидят игроки и фанаты таких клубов, как «Манчестер Сити», «Брайтон», «Уотфорд» и «Вулверхэмптон».

Обе встречи пройдут на «Уэмбли».

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