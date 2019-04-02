«Три максималиста и три неудачника». Итоги трех туров КПЛ-2019

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— Это «Тобол», «Астана» и «Кайрат», набравшие по девять очков. При этом побед не знают также три команды: «Окжетпес», «Шахтер» и «Актобе». Последние два клуба имеют в своем пассиве по три поражения.

— «Ордабасы» сохранил статус самой непробиваемой команды КПЛ (ноль пропущенных), а самая «дырявая» защита оказалась у «Актобе» — восемь пропущенных мячей.

— В то же время «Тобол» и «Астана» являются самыми результативными участниками чемпионата, у каждого из них по восемь забитых голов.

— Только в матче третьего тура «Окжетпес» — «Ордабасы» был зафиксирован первый ничейный результат (0:0) в премьер-лиге.

— «Тараз» и «Кайсар» одержали первые победы в чемпионате: если таразцы дома выиграли у «Атырау» (2:0), то кызылординцы в гостях победили «Иртыш» (1:0).

— Третий тур в сравнении с предыдущими оказался малорезультативным, было забито всего десять голов, тогда, как во втором — 17, в первом — 20.

— Самая высокая посещаемость в третьем туре была зафиксирована во встрече «Иртыша» с «Кайсаром» (5800 болельщиков), самая низкая оказалась в матче «Окжетпеса» и «Ордабасы» (700 зрителей). Но надо учесть, что последняя игра проходила на «Астана Арене».

— Список бомбардиров не претерпел изменений — полузащитник «Тобола» Азат Нургалиев с тремя мячами продолжает удерживать первое место.

Отметим, что матчи четвертого тура пройдут в два дня. 6 апреля (суббота) встречаются «Ордабасы» — «Жетысу», «Кайрат» — «Окжетпес», «Тобол» — «Актобе», «Иртыш» — «Тараз», а 7-го числа (воскресенье) сыграют «Кайсар» — «Астана», «Атырау» — «Шахтер». Перед этим, а именно 3 апреля (среда) состоится перенесенный матч 18-го тура «Астана» — «Атырау».