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14:46 (мск), источник: Р-Спорт

В Серии А отказались от проведения матчей в Рождество

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской премьер-лиге, сообщает Football Italia.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, эксперимент оказался неудачным в сезоне-2018/19, поэтому в следующем сезоне матчи в Рождество отменят. Сообщается, что запрос на отказ от проведения матчей поступил от вещательных корпораций, которые не смогли продавать подписки в январе из-за двухнедельного перерыва, который возник из-за матчей в Рождество.

Отмечается, что сезон-2019/20 чемпионата Италии начнется 25 августа и завершится 24 мая.

Boxing Day — период в чемпионате Англии в праздничные дни после католического Рождества, когда команды проводят несколько туров с небольшими перерывами между играми.

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