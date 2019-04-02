В Серии А отказались от проведения матчей в Рождество

По информации источника, эксперимент оказался неудачным в сезоне-2018/19, поэтому в следующем сезоне матчи в Рождество отменят. Сообщается, что запрос на отказ от проведения матчей поступил от вещательных корпораций, которые не смогли продавать подписки в январе из-за двухнедельного перерыва, который возник из-за матчей в Рождество.