В Серии А отказались от проведения матчей в Рождество
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В чемпионате Италии по футболу приняли решение не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в английской
По информации источника, эксперимент оказался неудачным в сезоне-2018/19, поэтому в следующем сезоне матчи в Рождество отменят. Сообщается, что запрос на отказ от проведения матчей поступил от вещательных корпораций, которые не смогли продавать подписки в январе
Отмечается, что сезон-2019/20 чемпионата Италии начнется 25 августа и завершится 24 мая.
Boxing Day — период в чемпионате Англии в праздничные дни после католического Рождества, когда команды проводят несколько туров с небольшими перерывами между играми.