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17:53 (мск), источник: Sports.Ru

Яя Туре о расизме: «На Украине я подвергался этому в каждом матче. Белые отсаживались от моего отца на трибуне»

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре вновь поднял проблему расизма, вспомнив выступления за донецкий «Металлург».

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Источник: Sports.Ru

«Сначала я чувствовал себя униженным, затем — очень злым. Скандирования, подражавшие обезьянам, были хуже всего. Я привык к этому. Я старался играть в футбол, а болельщики распевали: «Черное дерьмо, черное дерьмо, возвращайся домой!».

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Было очень сложно. Очень тяжело. И мне приходилось вновь это испытывать. Каждый матч. Иногда это даже делали болельщики моей собственной команды.

Помню, как позвонил отцу: «Папа, они изображают обезьян, когда я рядом. Я чувствую себя здесь очень плохо. Он сказал мне идти и играть, быть сильным. Он не хотел, чтобы это на меня повлияло, но он не понимал, как ужасно это уже на меня влияло на тот момент.

Однажды он приехал посмотреть на мою игру. Он пошел на трибуну, и все белые отодвигались от него и пересаживались. Он спросил меня: «Что случилось? От меня плохо пахнет?».

Я ответил: «Папа, помнишь, я говорил тебе про обезьяньи кричалки, а ты сказал, что нужно с этим смириться? Страдать?». «Да, сын, — ответил он. — Это очень плохо». Он был очень зол.

Даже если ты готов к такому, когда это происходит, ты все равно остаешься шокирован. Поэтому я был удивлен, что Рахим Стерлинг [в матче с Черногорией] оставался таким спокойным.

Он словно мой младший брат. Если посмотреть, чего он добился, можно понять, что он точно заслужил Футболиста года, — сказал Туре.

Туре выступал за донецкий «Металлург» с 2003 по 2005 год.

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