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15:21 (мск), источник: Р-Спорт

Икарди вернется в состав «Интера» спустя почти два месяца

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главный тренер итальянского «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что нападающий Мауро Икарди вошел в заявку на матч чемпионата Италии против «Дженоа», который пройдет в среду.

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Источник: Reuters

В феврале Икарди в роли капитана «Интера» сменил голкипер Самир Ханданович, с тех пор форвард не выходил на поле и не тренировался с первой командой.

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Ранее в прессе сообщалось, что 26-летний аргентинец был лишен повязки после того, как переговоры о продлении контракта с клубом, которые вела его супруга, зашли в тупик. Также в СМИ сообщалось, что Икарди отказывался тренироваться из-за болей в колене, но проведенное медобследование не выявило у него существенных повреждений.

«Мауро (Икарди) в заявке. Работа, проделанная генеральным директором “Интера” Джузеппе Мароттой, позволила сторонам прийти к консенсусу. Это взаимопонимание означает, что Мауро в состоянии помочь команде», — цитирует Спаллетти Football Italia.

«Мауро сыграет завтра. Самое главное, все было в порядке в голове, а не связано с повреждениями. Он сделал правильный выбор. Он будет играть, и посмотрим, нужно ли его менять. Его реакция покажет нам, сможет ли он играть весь матч», — добавил Спаллетти.

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