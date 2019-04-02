Икарди вернется в состав «Интера» спустя почти два месяца

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В феврале Икарди в роли капитана «Интера» сменил голкипер Самир Ханданович, с тех пор форвард не выходил на поле и не тренировался с первой командой.

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Ранее в прессе сообщалось, что 26-летний аргентинец был лишен повязки после того, как переговоры о продлении контракта с клубом, которые вела его супруга, зашли в тупик. Также в СМИ сообщалось, что Икарди отказывался тренироваться из-за болей в колене, но проведенное медобследование не выявило у него существенных повреждений.

«Мауро (Икарди) в заявке. Работа, проделанная генеральным директором “Интера” Джузеппе Мароттой, позволила сторонам прийти к консенсусу. Это взаимопонимание означает, что Мауро в состоянии помочь команде», — цитирует Спаллетти Football Italia.