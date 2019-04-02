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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» отправила футболиста в первую лигу

Защитник «Астаны» и молодежной сборной Казахстана по футболу Талгат Кусяпов перешел в актауский «Каспий», сообщает KazFootball.kz.

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«Каспий», выступающий в перво лиге, арендовал у «Астаны» 20-летнего игрока до конца 2019 года. Кусяпов опыт выступления за юношеские сборные Казахстана до 17 и 19 лет и молодежную сборную Казахстана (U-21).

В премьер-лиге защитник дебютировал 22 октября 2017 года в матче против «Ордабасы» (1:2). Всего в КПЛ провел два матча.

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