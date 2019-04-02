Все тут понятно? Превью к перенесенному матчу 18-го тура КПЛ «Астана» — «Атырау»

На данный момент астанчане после трех туров идут на втором месте, лишь по дополнительным показателям уступая занимающему первую строчку «Тоболу». В случае победы в предстоящем матче они наберут 12 очков и единолично возглавят турнирную таблицу.

Впрочем, шансы на победу у северян более чем предпочтительные. Во-первых, они очень солидно смотрятся на старте сезона. Во-вторых, образцово играют в обороне — всего два пропущенных мяча в трех играх, меньше пропускали только «Ордабасы» (0 пропущенных) и «Тобол» (один пропущенный мяч). В-третьих, много забивают — восемь голов. В-четвертых, «Атырау» выглядит неубедительно — мало того что имеет разницу забитых и пропущенных мячей 2−5 (одна победа и два поражения), так еще по качеству игры уступает многим другим клубам премьер-лиги.

Поэтому в этом матче фаворит очевиден. Как говорится в таких случаях, лидер может проиграть только самому себе. Но прежде «Астану» отличало от других команд умение набирать очки именно с соперниками ниже классом. Посмотрим, как будет в этот раз.

В предыдущих 26 матчах «Атырау» только в пяти случаях выигрывал у «Астаны» при четырех ничьих и 17 поражениях с разницей мячей 15−47.

В столице Казахстана было проведено 13 игр, в них 11 побед одержали хозяева при одной ничьей и одной неудаче с разницей мячей 36−7. Так кто при таком раскладе поставит на «нефтяников»?