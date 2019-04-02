Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:30
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Уотфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Барселона
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
16:11 (мск), источник: Vesti.kz

Все тут понятно? Превью к перенесенному матчу 18-го тура КПЛ «Астана» — «Атырау»

3 апреля состоится перенесенный матч 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу «Астана» — «Атырау», по его итогам столичный клуб может стать единоличным лидером КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

На данный момент астанчане после трех туров идут на втором месте, лишь по дополнительным показателям уступая занимающему первую строчку «Тоболу». В случае победы в предстоящем матче они наберут 12 очков и единолично возглавят турнирную таблицу.

Читайте также
«Три максималиста и три неудачника». Итоги трех туров КПЛ-2019

Впрочем, шансы на победу у северян более чем предпочтительные. Во-первых, они очень солидно смотрятся на старте сезона. Во-вторых, образцово играют в обороне — всего два пропущенных мяча в трех играх, меньше пропускали только «Ордабасы» (0 пропущенных) и «Тобол» (один пропущенный мяч). В-третьих, много забивают — восемь голов. В-четвертых, «Атырау» выглядит неубедительно — мало того что имеет разницу забитых и пропущенных мячей 2−5 (одна победа и два поражения), так еще по качеству игры уступает многим другим клубам премьер-лиги.

Поэтому в этом матче фаворит очевиден. Как говорится в таких случаях, лидер может проиграть только самому себе. Но прежде «Астану» отличало от других команд умение набирать очки именно с соперниками ниже классом. Посмотрим, как будет в этот раз.

В предыдущих 26 матчах «Атырау» только в пяти случаях выигрывал у «Астаны» при четырех ничьих и 17 поражениях с разницей мячей 15−47.

В столице Казахстана было проведено 13 игр, в них 11 побед одержали хозяева при одной ничьей и одной неудаче с разницей мячей 36−7. Так кто при таком раскладе поставит на «нефтяников»?

Руслан Ошуров  .

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Все тут понятно? Превью к перенесенному матчу 18-го тура КПЛ "Астана" - "Атырау"
Нурмагомедов назвал своего наиболее вероятного соперника
Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на ЧР
Объявлена дата начала следующего сезона в чемпионате России
Нурмагомедов считает, что Макгрегор завершил карьеру для пиара
Как Мария Шарапова выглядит за пределами корта (фото)
Привык к боли: ученик Тутберидзе раскрыл тайну тренировок
Медведева опубликовала новые фотографии из Японии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь