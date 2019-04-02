Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:30
Эспаньол
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Уотфорд
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Барселона
Все события
Фоторепортажи
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
15Самая горячая болельщица «Салавата»
17:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» подписал бельгийца с опытом игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Бельгийский полузащитник Зиги Бадибангу перешел в шымкентский «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Ранее 27-летний игрок выступал за бельгийские «Андерлехт» и «Шарлеруа», голландский «Де Графсхап», греческие «Эрготелис» и «Астерас» и кипрскую «Омонию».

Последним клубом Бадибангу был «Шериф», с которым он дважды становился чемпионом Молдовы. Также он имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Transfermark оценивает трансферную стоимость бельгийца в 1,5 миллиона евро.

Шериф
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Канело" предрекли поражение перед третьим боем с Головкиным
Нурмагомедов назвал своего наиболее вероятного соперника
Малышко потерял лыжи и опоздал на старт эстафеты на ЧР
Стало известно место проведения Суперкубка России по футболу
«Нет мотивации»: Тарасова рассказала, кто ее разочаровал на ЧМ
Как Мария Шарапова выглядит за пределами корта (фото)
«Салават» принимает «Авангард» в Кубке Гагарина (трансляция)
Пожизненно дисквалифицированный россиянин расторг контракт с UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь