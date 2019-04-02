«Ордабасы» подписал бельгийца с опытом игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Бельгийский полузащитник Зиги Бадибангу перешел в шымкентский «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бельгийский полузащитник Зиги Бадибангу перешел в шымкентский «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее 27-летний игрок выступал за бельгийские «Андерлехт» и «Шарлеруа», голландский «Де Графсхап», греческие «Эрготелис» и «Астерас» и кипрскую «Омонию».
Последним клубом Бадибангу был «Шериф», с которым он дважды становился чемпионом Молдовы. Также он имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Transfermark оценивает трансферную стоимость бельгийца в 1,5 миллиона евро.