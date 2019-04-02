Перес: Новый «Сантьяго Бернабеу» станет ключевым объектом Мадрида

В этом месте мадридисты объединяются уже на протяжении 117 лет. Это наш дом. Тут выросли ценности клуба. «Реал» является клубом для всех, им управляют фанаты.

«До сегодняшнего дня мы жили с этими ценностями, и должны помнить об этом. “Сантьяго Бернабеу” станет иконой авангарда. Это будет новый и важный источник дохода для клуба. Новый стадион станет ключевым объектом Мадрида, он будет лучшим в мире», — приводит слова Переса Marca.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году. Изначально он назывался «Нуэво Чамартин», но с 1955 года стал носить имя президента клуба Сантьяго Бернабеу. Стадион пережил две реконструкции в 1982 и 2001 году. Его вместимость на данный момент составляет 81 044 зрителя.