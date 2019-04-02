Роналду: Зидан знает, как правильно управлять командой

«Думаю, Зидан знает, как правильно управлять командой. Это непростая ситуация, потому что все игроки хотели бы получать много игрового времени, но он знает, как разумно распланировать работу и вовлечь в процесс всех футболистов», — приводит слова Роналду El Espanol.