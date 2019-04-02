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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду: Зидан знает, как правильно управлять командой

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе «Реала», поделился мнением о главном тренере мадридской команды Зинедине Зидане.

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«Думаю, Зидан знает, как правильно управлять командой. Это непростая ситуация, потому что все игроки хотели бы получать много игрового времени, но он знает, как разумно распланировать работу и вовлечь в процесс всех футболистов», — приводит слова Роналду El Espanol.

Напомним, 11 марта Зидан подписал с «Реалом» контракт до лета 2022 года. На посту наставника «сливочных» французский специалист сменил отправленного в отставку аргентинца Сантьяго Солари. Зидан также возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год и выиграл вместе с клубом три Лиги чемпионов подряд.

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