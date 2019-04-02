Очередной воспитанник и новая роль для легионера: как Шпилевский выиграл третий матч с «Кайратом»

После перерыва на матчи сборных «Кайрат» не смог рассчитывать на нескольких игроков сборной Казахстана, включая Исламбека Куата и Гафуржана Суюмбаева. В связи с этим капитанскую повязку доверили новичку клуба — Раде Дугаличу. Естественно произошли изменения и в составе.

Шпилевский совершил пару важных кадровых решений и можно сказать пошел на эксперимент. Дино Миканович с фланга обороны переместился в опорную зону, а на левом фланге атаки появился 20-летний Султанбек Астанов. Очередной молодой игрок, который был в команде с Алипом, Швыревым, Бахтияровым и Оразовым, когда молодежная команда «Кайрата» выступала в юношеской Лиге чемпионов.

Примечательно, что именно Астанов и Миканович организовали второй гол алматинского клуба в матче с «Актобе». Жонглирование позициями игроков (в данном случае Микановича) — это как раз то, о чем нам в интервью говорил белорусский комментатор Николай Ходасевич. Безусловно, Шпилевский пошел на такой шаг не только потому что игра с «Актобе» позволяла идти на эксперименты, но и в связи с кадровыми проблемами, ведь Куат пропускал матч, а черногорский новичок Небойша Косович только прибыл в клуб.

«Кайрат» провел активный первый тайм, забил три мяча, но все это было на фоне крайне неубедительного «Актобе». С другой стороны, сам Шпилевский отметил, что в игре команды заметен прогресс. Так или иначе, «Тараз», «Шахтер», «Актобе» и будущий соперник «Окжетпес» — это не совсем объективный индикатор качества игры. Будет любопытно посмотреть на команду Шпилевского в очередном противостоянии с «Астаной», которое пройдет 20 апреля. Будет ли «Кайрат» другим по сравнению с игрой за Суперкубок? Полтора месяца — небольшой срок, чтобы произвести революцию (тем более была пауза на сборные), но именно в матче с коллективом Григорчука действительно можно будет сделать вывод: прогрессирует «Кайрат» или нет.