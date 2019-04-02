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21:00 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-футболист ЦСКА Муса признан игроком года в Нигерии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Нападающий Ахмед Муса получил приз лучшему игроку 2018 года в Нигерии по версии Нигерийской федерации футбола (NFF), сообщается на странице федерации в Twitter.

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Источник: Р-Спорт

В борьбе за награду 26-летний форвард опередил полузащитника лондонского «Арсенала» Алекса Ивоби и форварда китайского «Шанхай Шэньхуа» Одиона Игало.

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Муса выступал за московский ЦСКА в 2012—2016 и 2018 годах. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, а также завоевал Кубок России. Вторую половину прошлого сезона Муса отыграл на правах аренды в ЦСКА, провел 16 матчей и забил 7 голов. В августе прошлого года нигерийский форвард перешел в «Аль-Наср» (Саудовская Аравия), заключив контракт на четыре года. В составе нового клуба Муса забил пять голов в 20 матчах.

Лучшим молодым игроком в Нигерии по версии федерации стал полузащитник испанского «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе.

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