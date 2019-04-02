«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АЗ Алкмаром», уступая со счётом 0:2

На 7-й минуте счёт открыл защитник «АЗ Алкмара» Рон Влар. В концовке первого тайма, на 44-й минуте, полузащитник Теун Коопмейнерс увеличил преимущество гостей в счёте. Хавбек «Витесса» Матуш Беро сократил отставание от соперника, забив гол на 38-й минуте матча. На 77-й минуте нападающий хозяев Томас Бёйтинк сравнял счёт. Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.