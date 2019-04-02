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22:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» не смог обыграть «Удинезе» в домашнем матче Серии А

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Удинезе». Встреча команд состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: AFP 2019

В концовке первого тайма, на 44-й минуте счёт в матче открыл польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек. Автором ответного гола «Удинезе» стал форвард Кевин Ласанья, отправивший мяч в ворота хозяев на 64-й минуте. Таким образом, «Милан» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 3 матчей.

«Милан» набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (28) располагается на 16-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 79 очков в 29 матчах.

Милан
1:1
Первый тайм: 1:0
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 302.04.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоИгор Тудор
Голы
Кшиштоф Пентек44′
Кевин Лазанья(Секу Фофана)64′
Составы команд
13Алессио Романьоли
1Хуан Муссо
22Матео Пабло Музаккьо
4Николас Опоку
14Темуе Бакайоко
87Себастьен Де Майо
21Лукас Билья
90Марвин Зегелар
93Диего Лаксальт
6Секу Фофана
10Хакан Чалханоглу
10Родриго де Пауль
19Кшиштоф Пентек
15Кевин Лазанья
63Патрик Кутроне
23Игнасио Пуссетто
99Джанлуиджи Доннарумма
11′
3Самир
45′
25Пепе Рейна
24Бен Уилмот
20Иньяцио Абате
67′
18Хидде тер Авест
55′
2Давиде Калабрия
7Стефано Окака Чука
39Лукас Пакета
41′
11Валон Бехрами
76′
7Самуэль Кастильехо
38Роландо Мандрагора
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)7
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
14Фолы12
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЛука Банти(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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