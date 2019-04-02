«Милан» не смог обыграть «Удинезе» в домашнем матче Серии А
В матче 30-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Удинезе». Встреча команд состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 1:1.
В матче 30-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Удинезе». Встреча команд состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 1:1.
В концовке первого тайма, на 44-й минуте счёт в матче открыл польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек. Автором ответного гола «Удинезе» стал форвард Кевин Ласанья, отправивший мяч в ворота хозяев на 64-й минуте. Таким образом, «Милан» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 3 матчей.
«Милан» набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (28) располагается на 16-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 79 очков в 29 матчах.
|Дженнаро Гаттузо
|Игор Тудор
|Кшиштоф Пентек
|44′
|Кевин Лазанья(Секу Фофана)
|64′
|13
|Алессио Романьоли
|1
|Хуан Муссо
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|4
|Николас Опоку
|14
|Темуе Бакайоко
|87
|Себастьен Де Майо
|21
|Лукас Билья
|90
|Марвин Зегелар
|93
|Диего Лаксальт
|6
|Секу Фофана
|10
|Хакан Чалханоглу
|10
|Родриго де Пауль
|19
|Кшиштоф Пентек
|15
|Кевин Лазанья
|63
|Патрик Кутроне
|23
|Игнасио Пуссетто
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
11′
|3
|Самир
45′
|25
|Пепе Рейна
|24
|Бен Уилмот
|20
|Иньяцио Абате
67′
|18
|Хидде тер Авест
55′
|2
|Давиде Калабрия
|7
|Стефано Окака Чука
|39
|Лукас Пакета
41′
|11
|Валон Бехрами
76′
|7
|Самуэль Кастильехо
|38
|Роландо Мандрагора
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Лука Банти(Италия)