«Милан» не смог обыграть «Удинезе» в домашнем матче Серии А

В концовке первого тайма, на 44-й минуте счёт в матче открыл польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек. Автором ответного гола «Удинезе» стал форвард Кевин Ласанья, отправивший мяч в ворота хозяев на 64-й минуте. Таким образом, «Милан» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 3 матчей.