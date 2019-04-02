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2 апреля, источник: Tribuna.com Беларусь

Эдуард Малофеев: Цель одна: повысить уровень белорусского футбола. В нашу любимую игру необходимо вернуть духовность

Белорусский тренер Эдуард Малофеев высказался о выборе председателем АБФФ Владимира Базанова.

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Источник: РИА "Новости"

«В работе отчетно-выборной конференции участия не принимал, оговорюсь сразу. Однако я уважаю выбор, сделанный в пользу Владимира Базанова, являвшегося единственным кандидатом в преемники Сергея Румаса.

Кстати, сразу хочу адресовать бывшему председателю федерации слова искренней признательности за его работу в футболе. Для развития и укрепления материально-технической базы Румас сделал очень много. Свои вопросы он решал блестяще. Большое ему спасибо!

Личного знакомства с Владимиром Александровичем Базановым пока не завел, но для меня важно, что в его команду первым заместителем вошел Юрий Вергейчик, даже снявший с выборов свою кандидатуру в пользу Базанова. Кроме того, еще один соратник нового председателя — Михаил Вергеенко. Это убедительные рекомендации.

Более того, у меня есть надежда, что создан отличный симбиоз опытного руководителя, обладающего административным ресурсом, и подлинных профессионалов футбола. Сейчас самое главное для новой управляющей команды — объединить, мотивировать, направить. Цель одна: во что бы то ни стало повысить уровень белорусского футбола. Это не фантастика — это реально. Но только при одном условии: в нашу любимую игру необходимо вернуть духовность", — сказал Малофеев.

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