Эдуард Малофеев: Цель одна: повысить уровень белорусского футбола. В нашу любимую игру необходимо вернуть духовность
Белорусский тренер Эдуард Малофеев высказался о выборе председателем АБФФ Владимира Базанова.
Белорусский тренер Эдуард Малофеев высказался о выборе председателем АБФФ Владимира Базанова.
«В работе
Кстати, сразу хочу адресовать бывшему председателю федерации слова искренней признательности за его работу в футболе. Для развития и укрепления
Личного знакомства с Владимиром Александровичем Базановым пока не завел, но для меня важно, что в его команду первым заместителем вошел Юрий Вергейчик, даже снявший с выборов свою кандидатуру в пользу Базанова. Кроме того, еще один соратник нового председателя — Михаил Вергеенко. Это убедительные рекомендации.
Более того, у меня есть надежда, что создан отличный симбиоз опытного руководителя, обладающего административным ресурсом, и подлинных профессионалов футбола. Сейчас самое главное для новой управляющей команды — объединить, мотивировать, направить. Цель одна: во что бы то ни стало повысить уровень белорусского футбола. Это не фантастика — это реально. Но только при одном условии: в нашу любимую игру необходимо вернуть духовность", — сказал Малофеев.