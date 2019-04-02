Эдуард Малофеев: Цель одна: повысить уровень белорусского футбола. В нашу любимую игру необходимо вернуть духовность

Источник: РИА "Новости"

«В работе отчетно-выборной конференции участия не принимал, оговорюсь сразу. Однако я уважаю выбор, сделанный в пользу Владимира Базанова, являвшегося единственным кандидатом в преемники Сергея Румаса.

Кстати, сразу хочу адресовать бывшему председателю федерации слова искренней признательности за его работу в футболе. Для развития и укрепления материально-технической базы Румас сделал очень много. Свои вопросы он решал блестяще. Большое ему спасибо!

Личного знакомства с Владимиром Александровичем Базановым пока не завел, но для меня важно, что в его команду первым заместителем вошел Юрий Вергейчик, даже снявший с выборов свою кандидатуру в пользу Базанова. Кроме того, еще один соратник нового председателя — Михаил Вергеенко. Это убедительные рекомендации.