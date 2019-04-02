Пеле: Я уже два года фанат Мбаппе. Он такой же красавец, как я
Легендарный бразильский футболист Пеле поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Легендарный бразильский футболист Пеле поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе называют моим преемником? Это очень большая ответственность! Вы знаете, я большой поклонник этого игрока. Большие игроки нравятся всем, кто любит футбол. Я уже два года являюсь фанатом Мбаппе. Желаю ему такой же удачи, какая была у меня, на протяжении всей карьеры. Желаю ему избегать травм, это важно».
Почему люди сравнивают нас? Он такой же красавец, как я! Если серьёзно, это
из-заего игры. Я тоже начинал юным, так же часто использовал дриблинг, поэтому Мбаппе и похож на Пеле. Я счастлив, это честь.
«Учитывая его нынешнюю игру и результативность, думаю, он заслуживает “Золотого мяча”. Надеюсь,