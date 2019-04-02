Пеле: Я уже два года фанат Мбаппе. Он такой же красавец, как я

«Мбаппе называют моим преемником? Это очень большая ответственность! Вы знаете, я большой поклонник этого игрока. Большие игроки нравятся всем, кто любит футбол. Я уже два года являюсь фанатом Мбаппе. Желаю ему такой же удачи, какая была у меня, на протяжении всей карьеры. Желаю ему избегать травм, это важно».