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2 апреля, источник: Чемпионат.com

Пеле: Я уже два года фанат Мбаппе. Он такой же красавец, как я

Легендарный бразильский футболист Пеле поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

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Источник: РИА "Новости"

«Мбаппе называют моим преемником? Это очень большая ответственность! Вы знаете, я большой поклонник этого игрока. Большие игроки нравятся всем, кто любит футбол. Я уже два года являюсь фанатом Мбаппе. Желаю ему такой же удачи, какая была у меня, на протяжении всей карьеры. Желаю ему избегать травм, это важно».

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Почему люди сравнивают нас? Он такой же красавец, как я! Если серьёзно, это из-за его игры. Я тоже начинал юным, так же часто использовал дриблинг, поэтому Мбаппе и похож на Пеле. Я счастлив, это честь.

«Учитывая его нынешнюю игру и результативность, думаю, он заслуживает “Золотого мяча”. Надеюсь, когда-нибудь он получит награду. Мбаппе в настоящее время является одним из лучших в мире», — приводит слова Пеле RMC Sport.

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