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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

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Источник: AFP 2019

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Скотт МакТоминай, которому ассистировал Фред. В середине тайма счёт сравнял Диогу Жота с передачи Рауля Хименеса. На 57-й минуте манкунианцы остались в меньшинстве. Эшли Янг в течение пяти минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. На 77-й минуте Крис Смоллинг забил гол в свои ворота и принёс победу «волкам».

«Вулверхэмптон», набрав 47 очков, остался на седьмом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Юнайтед» (61) по-прежнему занимает 5-е место.

В другом матче дня «Уотфорд» на своём поле разгромил «Фулхэм» со счётом 4:1.

Англия 2018/2019
Тур 33, 2.04.2019, 21:45

Уотфорд4Фулхэм1
Вулверхэмптон Уондерерс
2:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 332.04.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту НунуУле Гуннар Сульшер
Голы
Диогу Жота(Рауль Хименес)25′
Скотт Мактоминэй(Фред)13′
Крис Смоллинг77′
Составы команд
11Руй Патрисиу
1Давид де Хеа
2Мэтт Доэрти
2Виктор Линделеф
5Райан Беннетт
12Крис Смоллинг
15Вилли Боли
23Люк Шоу
38′
16Конор Коади
6Поль Погба
28Жоау Моутинью
18Эшли Янг
52′57′
32Леандер Дендонкер
39Скотт Мактоминэй
9Рауль Хименес
14Джесси Лингард
29Рубен Винагре
76′
20Диогу Далот
42′84′
19Хонни Кастро
90+4′
15Андреас Перейра
8Рубен Невеш
84′
17Фред
65′
27Ромен Саисс
4Фил Джоунс
18Диогу Жота
73′
9Ромелу Лукаку
73′
7Иван Кавалейру
11Антони Марсьяль
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)18
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
5Фолы11
4Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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