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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вильярреал» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 4:4

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 4:4. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

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Источник: РИА "Новости"

Счёт на 12-й минуте открыл Филиппе Коутиньо, которому ассистировал Малком. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Малком с передачи Артуро Видаля. В середине тайма разрыв в счёте сократил Самуэль Чуквезе.

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В начале второго тайма счёт сравнял Карл Токо Экамби с паса Чуквезе. На 62-й минуте «Вильярреал» вывел вперёд Висенте Иборра. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мануэль Морланес. Четвёртый гол в ворота «Барселоны» забил Карлос Бакка с паса Санти Касорлы.

В компенсированное время голы Лионеля Месси и Луиса Суареса спасли каталонцев от поражения.

«Вильярреал», набрав 30 очков, остался на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (70) по-прежнему занимает 1-е место в таблице.

Вильярреал
4:4
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 302.04.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер КальехаЭрнесто Вальверде
Голы
Самуэль Чиквуэзе23′
Филиппе Коутинью(Филипе Силва Малком)12′
Карл Токо-Экамби(Самуэль Чиквуэзе)50′
Филипе Силва Малком(Артуро Видаль)16′
Висенте де ла Фуэнте Иборра(Мануэль Морланес)62′
Лионель Месси90′
Карлос Бакка(Санти Касорла)80′
Луис Суарес90+3′
Составы команд
1Андрес Серхио Асенхо
1Марк-Андре тер Штеген
3Соберон Альваро Гонсалес
36′86′
20Сержи Роберто
85′
4Рамиро Фунес Мори
45+2′
18Жорди Альба
6Виктор Руис
15Клеман Лангле
42′
2Перес Марио Гаспар
23Самюэль Юмтити
16Альфонсо Педраса
22Артуро Видаль
77′
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
9Луис Суарес
90+1′
19Санти Касорла
14Филипе Силва Малком
30Самуэль Чиквуэзе
88′
8Артур
73′
23Даниэле Бонера
21Карлес Аленья
83′
17Карл Токо-Экамби
74′
5Серхио Бускетс
39′73′
9Карлос Бакка
4Иван Ракитич
28Мануэль Морланес
63′
7Филиппе Коутинью
61′
5Сантьяго Касерес
90+1′
10Лионель Месси
84′
Статистика
4Желтые карточки7
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)15
9Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
10Фолы10
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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