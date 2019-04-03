«Вильярреал» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 4:4

Источник: РИА "Новости"

Счёт на 12-й минуте открыл Филиппе Коутиньо, которому ассистировал Малком. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Малком с передачи Артуро Видаля. В середине тайма разрыв в счёте сократил Самуэль Чуквезе.

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В начале второго тайма счёт сравнял Карл Токо Экамби с паса Чуквезе. На 62-й минуте «Вильярреал» вывел вперёд Висенте Иборра. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мануэль Морланес. Четвёртый гол в ворота «Барселоны» забил Карлос Бакка с паса Санти Касорлы.

В компенсированное время голы Лионеля Месси и Луиса Суареса спасли каталонцев от поражения.