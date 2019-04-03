«Лейпциг» одолел «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка Германии
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» в дополнительное время победили «Аугсбург» в четвертьфинальном матче Кубка Германии и вышли в полуфинал.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» в дополнительное время победили «Аугсбург» в четвертьфинальном матче Кубка Германии и вышли в полуфинал.
Игра, прошедшая во вторник в Аугсбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «быков» мячи забили Тимо Вернер (74-я минута) и Марцель Хальстенберг (120+1, с пенальти). У хозяев поля отличился Альфред Финнбогасон (90+1).
Во встрече двух команд второй бундеслиги, состоявшейся в рамках четвертьфинала национального Кубка, «Гамбург» обыграл «Падерборн» — 2:0.
Соперники «Лейпцига» и «Гамбурга» по полуфиналу Кубка Германии определятся 7 апреля в ходе жеребьевки.