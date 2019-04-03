Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:30
Эйбар
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Уэска
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Сити
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Фрозиноне
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
11:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейпциг» одолел «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка Германии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» в дополнительное время победили «Аугсбург» в четвертьфинальном матче Кубка Германии и вышли в полуфинал.

Наверх

Игра, прошедшая во вторник в Аугсбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «быков» мячи забили Тимо Вернер (74-я минута) и Марцель Хальстенберг (120+1, с пенальти). У хозяев поля отличился Альфред Финнбогасон (90+1).

Во встрече двух команд второй бундеслиги, состоявшейся в рамках четвертьфинала национального Кубка, «Гамбург» обыграл «Падерборн» — 2:0.

Соперники «Лейпцига» и «Гамбурга» по полуфиналу Кубка Германии определятся 7 апреля в ходе жеребьевки.

Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аугсбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Василий Уткин рассказал, почему на него напали
В зимних видах открылась перспектива
Футболист «Спартака» перешел в «Крузейро» на правах аренды
Союз журналистов РФ призвал найти заказчика нападения на Уткина
Россиянин признан второй звездой дня в НХЛ
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Экс-тренер «Зенита» претендует на работу в Бундеслиге
Друг Макгрегора получил пощечину от врага Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь