«Лейпциг» одолел «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Игра, прошедшая во вторник в Аугсбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «быков» мячи забили Тимо Вернер (74-я минута) и Марцель Хальстенберг (120+1, с пенальти). У хозяев поля отличился Альфред Финнбогасон (90+1).