«Ренн» обыграл «Лион» и вышел в финал Кубка Франции
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболисты «Ренна» победили «Лион» в полуфинальном матче Кубка Франции и стали первыми финалистами турнира.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболисты «Ренна» победили «Лион» в полуфинальном матче Кубка Франции и стали первыми финалистами турнира.
Встреча, состоявшаяся во вторник в Лионе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «красно-черных» отличились М’Байе Ньянг (40-я минута), Бенжамен Андре (55) и Рами Бенсебаини (81). У хозяев поля мячи забили Бертран Траоре (47) и Мусса Дембеле (75, с пенальти).
В финале национального Кубка, который пройдет 27 апреля в