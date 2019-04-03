«Ренн» обыграл «Лион» и вышел в финал Кубка Франции

Встреча, состоявшаяся во вторник в Лионе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «красно-черных» отличились М’Байе Ньянг (40-я минута), Бенжамен Андре (55) и Рами Бенсебаини (81). У хозяев поля мячи забили Бертран Траоре (47) и Мусса Дембеле (75, с пенальти).