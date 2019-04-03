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11:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Ренн» обыграл «Лион» и вышел в финал Кубка Франции

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболисты «Ренна» победили «Лион» в полуфинальном матче Кубка Франции и стали первыми финалистами турнира.

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Встреча, состоявшаяся во вторник в Лионе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «красно-черных» отличились М’Байе Ньянг (40-я минута), Бенжамен Андре (55) и Рами Бенсебаини (81). У хозяев поля мячи забили Бертран Траоре (47) и Мусса Дембеле (75, с пенальти).

В финале национального Кубка, который пройдет 27 апреля в Сен-Дени, «Ренн» сыграет с победителем матча между столичным «Пари Сен-Жермен» и «Нантом».

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