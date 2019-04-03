«Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги

Источник: AP 2019

«Дачники» занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков в 33 матчах. У «Бёрнли», который идёт на спасительной 17-й строчке, 33 очка в 32 играх, тогда как у команды Скотта Паркера по окончании сезона в лучшем случае будет 32 очка.

Ранее та же участь постигла «Хаддерсфилд Таун», который располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ с 14 очками в 32 матчах.