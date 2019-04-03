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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги

«Фулхэм», проигравший «Уотфорду» в гостевом матче 33-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:4, потерял последние шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

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Источник: AP 2019

«Дачники» занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков в 33 матчах. У «Бёрнли», который идёт на спасительной 17-й строчке, 33 очка в 32 играх, тогда как у команды Скотта Паркера по окончании сезона в лучшем случае будет 32 очка.

Ранее та же участь постигла «Хаддерсфилд Таун», который располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ с 14 очками в 32 матчах.

«Фулхэм» — старейший клуб Лондона. Он был основан учащимися воскресной школы в 1879 году. В 2010 году «дачники» сыграли в финале Лиги Европы, проиграв «Атлетико» в дополнительное время.

Уотфорд
4:1
Первый тайм: 1:1
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 332.04.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Vicarage Road, 17301 зритель
Главные тренеры
Хави ГрасияСкотт Паркер
Голы
Абдулай Дукуре(Уилл Хьюз)23′
Райан Бабел(Райан Сессеньон)33′
Уилл Хьюз63′
Трой Дини(Андре Грэй)69′
Кико Фемения(Андре Грэй)75′
Составы команд
26Бен Фостер
25Серхио Рико
6Эдриан Мариаппа
44′
5Калум Чемберс
66′
15Крейг Каткарт
20Максим Ле Маршан
21Кико Фемения
22Сайрус Кристи
90′
25Хосе Холевас
90′
23Джо Брайан
16Абдулай Дукуре
3Райан Сессеньон
19Уилл Хьюз
29Андре-Франк Замбо
9Трой Дини
9Александр Митрович
29Этьенн Капуэ
78′
13Тим Рим
72′
20Домингуш Кина
24Жан-Микаэль Сери
37Роберто Перейра
45′
10Том Кэрни
87′
2Дарил Янмат
47′
6Кевин Макдональд
7Жерар Деулофеу
45′
12Райан Бабел
81′
18Андре Грэй
14Андре Шюррле
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)17
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
12Фолы5
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРоджер Ист(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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