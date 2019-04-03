«Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги
«Фулхэм», проигравший «Уотфорду» в гостевом матче 33-го тура английской
«Фулхэм», проигравший «Уотфорду» в гостевом матче 33-го тура английской
«Дачники» занимают 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков в 33 матчах. У «Бёрнли», который идёт на спасительной 17-й строчке, 33 очка в 32 играх, тогда как у команды Скотта Паркера по окончании сезона в лучшем случае будет 32 очка.
Ранее та же участь постигла «Хаддерсфилд Таун», который располагается на последнем месте в турнирной таблице АПЛ с 14 очками в 32 матчах.
«Фулхэм» — старейший клуб Лондона. Он был основан учащимися воскресной школы в 1879 году. В 2010 году «дачники» сыграли в финале Лиги Европы, проиграв «Атлетико» в дополнительное время.
|Хави Грасия
|Скотт Паркер
|Абдулай Дукуре(Уилл Хьюз)
|23′
|Райан Бабел(Райан Сессеньон)
|33′
|Уилл Хьюз
|63′
|Трой Дини(Андре Грэй)
|69′
|Кико Фемения(Андре Грэй)
|75′
|26
|Бен Фостер
|25
|Серхио Рико
|6
|Эдриан Мариаппа
44′
|5
|Калум Чемберс
66′
|15
|Крейг Каткарт
|20
|Максим Ле Маршан
|21
|Кико Фемения
|22
|Сайрус Кристи
90′
|25
|Хосе Холевас
90′
|23
|Джо Брайан
|16
|Абдулай Дукуре
|3
|Райан Сессеньон
|19
|Уилл Хьюз
|29
|Андре-Франк Замбо
|9
|Трой Дини
|9
|Александр Митрович
|29
|Этьенн Капуэ
78′
|13
|Тим Рим
72′
|20
|Домингуш Кина
|24
|Жан-Микаэль Сери
|37
|Роберто Перейра
45′
|10
|Том Кэрни
87′
|2
|Дарил Янмат
47′
|6
|Кевин Макдональд
|7
|Жерар Деулофеу
45′
|12
|Райан Бабел
81′
|18
|Андре Грэй
|14
|Андре Шюррле
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Роджер Ист(Англия)