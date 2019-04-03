«Удивлен таким новостям». Ловчев — о назначении на пост генерального менеджера «Астаны»

— Евгений, соответствует ли действительности информация о том, что вы в ближайшее время займете пост генерального менеджера «Астаны»?

— Я сейчас нахожусь в Москве и на самом деле очень удивлен таким новостям. С утра мне писали приятели, знакомые и поздравляли, правда я сначала не понимал с чем. Мне сообщили, что я прилетел в Нур-Султан, но в действительности, я в это время завтракал с видом на московское, солнечное небо.

Были ли я в Казахстане? Да, я прилетал на игру сборных Казахстана и России, это кстати был исторический момент, ведь я вылетал в Астану, а прилетел уже в Нур-Султан. Но мой визит касался матча, был грех не использовать такую возможность — посмотреть игру, пообщаться со многими приятелями, которые живут в Казахстане.

— То есть у вас не было никаких контактов с «Астаной»?

— У меня был контакт с футбольным клубом «Женис», будучи игроком. И как говорил Черчесов: «Контакты у меня бывают только с моей женой».

Мне приятно, что обо мне помнят, но сейчас я готовлюсь к очередному марафону — это мое хобби.

— Если гипотетически представить, что «Астана» все-таки обратиться к вам с предложением, как вы отреагируете?

— Гипотетически это было бы интересно.

— Вы по-прежнему занимаетесь агентской деятельностью?

— Нет. После карьеры я действительно помогал своим друзьям и приятелям, но в последнее время все это сошло на нет. Сейчас я занимаюсь своей детской школой и помогаю одной общественной организации.

— За казахстанским футболом следите?

— Конечно, поскольку мои многие друзья уже стали тренерами или функционерами, а кто-то даже продолжает играть.