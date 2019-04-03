Футболист сборной Казахстана сыграл в матче чемпионата Голландии с семью голами

Источник: AP 2019

Встреча команд состоялась в рамках 28-го тура чемпионата Голландии и завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей.

В составе победителей дубль сделал Александр Исак (45-я и 56-я минуты), еще по разу отличились Вангелис Павлидис (63-я) и Мариос Врусай (87-я). У хозяев забивали Брендли Кувас (72-я), Джоуи Конингс (81-я) и Адриан Дальмау (90-я).

Меркель провел на поле все 90 минут и отметился желтой карточкой. Для казахстанца этот матч стал первым (предыдущий тур пропустил) после игр за сборную Казахстана в отборе на Евро-2020.

«Хераклес» с 42 очками остался на седьмом месте. У «Виллема II» 40 очков и восьмое место.