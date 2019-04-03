«Порту» стал первым финалистом Кубка Португалии

Источник: AFP 2019

Ответная игра, прошедшая во вторник в Браге, закончилась со счетом 1:1. На гол Паулиньо на 41-й минуте у хозяев поля «драконы» ответили точным ударом Данилу Перейры на 74-й.

«Порту» заканчивал встречу в меньшинстве: на 88-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Фелипе.

Первый матч команд, состоявшийся 26 февраля в Порту, закончился крупной победой одноименной команды — 3:0.