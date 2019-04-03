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11:53 (мск), источник: Р-Спорт

«Порту» стал первым финалистом Кубка Португалии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Футболисты «Порту» сыграли вничью с «Брагой» в ответном матче полуфинала Кубка Португалии и по сумме двух встреч вышли в финал турнира.

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Источник: AFP 2019

Ответная игра, прошедшая во вторник в Браге, закончилась со счетом 1:1. На гол Паулиньо на 41-й минуте у хозяев поля «драконы» ответили точным ударом Данилу Перейры на 74-й.

«Порту» заканчивал встречу в меньшинстве: на 88-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник Фелипе.

Первый матч команд, состоявшийся 26 февраля в Порту, закончился крупной победой одноименной команды — 3:0.

В финале Кубка Португалии 26 мая «Порту» сыграет с сильнейшим в противостоянии двух лиссабонских клубов — «Бенфики» и «Спортинга».

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