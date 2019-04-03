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11:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Крузейро» заплатит «Спартаку» за аренду Роши 750 тысяч евро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Крузейро» арендовал у московского «Спартака» нападающего Педро Рошу за 750 тысяч евро, сообщает Globoesporte.

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Ранее «Спартак» объявил, что Роша арендован «Крузейро» до конца 2019 года.

Роша перешел в «Спартак» летом 2017 года из бразильского «Гремио». За «красно-белых» он провел 19 матчей, в которых забил один гол.

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