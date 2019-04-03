«Крузейро» заплатит «Спартаку» за аренду Роши 750 тысяч евро
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Крузейро» арендовал у московского «Спартака» нападающего Педро Рошу за 750 тысяч евро, сообщает Globoesporte.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Крузейро» арендовал у московского «Спартака» нападающего Педро Рошу за 750 тысяч евро, сообщает Globoesporte.
Ранее «Спартак» объявил, что Роша арендован «Крузейро» до конца 2019 года.
Роша перешел в «Спартак» летом 2017 года из бразильского «Гремио». За «красно-белых» он провел 19 матчей, в которых забил один гол.