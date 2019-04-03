Играл с Лукаку и Азаром, или что нужно знать о новом легионере «Ордабасы»

Бадибанга родился в бельгийском городе Эвере в семье выходцев из Демократической Республики Конго. В 18 лет попал в основной состав сильнейшего клуба страны «Андерлехт». Вместе с ним становился чемпионом страны (2009/10) и обладателем Суперкубка Бельгии (2010). Однако в команде не закрепился. Как итог, отдавался в аренду голландскому «Де Графсхапу» и бельгийскому «Шарлеруа».

После окончания контракта с «Андерлехтом», Зиги перебрался в Грецию, где играл в «Эрготелисе» и «Астерасе».

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Сезон-2015/16 провел в кипрской «Омонии». После ухода из последнего клуба некоторое время оставался свободным агентом, пока в январе 2017-го не подписал контракт с молдавским «Шерифом».

По признанию игрока, именно в этом клубе у него прошел лучший этап карьеры. Тираспольской команде помог выиграть чемпионат и Кубок Молдавии в сезоне-2016/17. В следующем сезоне «Шериф» не без его помощи квалифицировался в групповой раунд Лиги Европы, где игрок удачно проявил себя в матчах против московского «Локомотива», забив «железнодорожникам» в двух матчах.

После победы «Шерифа» в столице России со счетом 2:1 начали распространяться слухи об интересе к Бадибангу со стороны московского «Динамо». Также итальянские клубы «Дженоа» и «Торино» обратили свой взор на него. Но футболист по разным причинам остался в тираспольской команде.

Кстати, удачная игра за «Шериф» помогла хавбеку стать лучшим легионером Молдавии 2017 года, а также вырасти в трансферной стоимости — от 500 тысяч до 1,5 миллиона евро.

В этом году «Шериф» пытался сохранить своего лидера, забившего 14 мячей в 48 матчах, но тот отказался продлить истекавший летом контракт, так как имел более заманчивые предложения из других лиг.

Например, заполучить Зиги этой зимой пытался «Нефтчи», намеревавшийся им заменить другого легионера — Фредерико, уехавшего в чемпионат Южной Кореи из-за самой низкой зарплаты в бакинском клубе (около 100 000 евро в год). Однако переход полузащитника в «Нефтчи» не состоялся, потому как сторонам не удалось достигнуть финансовой договоренности. Как следствие, перед закрытием трансферного окна в КПЛ Бадибанга перешел в «Ордабасы».

Что касается его карьеры в сборной, то он выступал за юношескую и молодежную сборную Бельгии, причем был в составе с такими именитыми игроками, как Ромелу Лукаку, Кристиан Бентеке, Аксель Витсель, Раджа Наингголан, Тоби Алдервейрелд, Торган Азар, Симон Миньоле. За национальную команду «красных дьяволов» не играл, вследствие чего может быть заигран за сборную Демократической Республики Конго.