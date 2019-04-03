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12:14 (мск), источник: Р-Спорт

Итальянский «Интер» намерен судиться с клубом Бекхэма из-за названия

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Миланский футбольный клуб «Интер» собирается подать в суд на «Интер Майами», одним из создателей которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, утверждает calciomercato.com.

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Источник: AP 2019

Как отмечает издание, итальянский клуб недоволен использованием слова «Интер» в названии американской команды и полагает, что клуб из США допустил нарушение прав собственности на товарный знак.

«Интер» из Майами должен дебютировать в главной футбольной лиге США и Канады (MLS) в 2020 году. Лига пояснила, что «Интер» (Inter) — сокращение от international, этот термин обычно используется для обозначения футбольных команд.

«Из-за широкого применения термина “Интер” в футболе потребители не ассоциируют его с одним футбольным клубом», — отмечает MLS.

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