Экс-глава Немецкого футбольного союза Гриндель лишится должности в УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Гриндель уведомил президиум DFB о том, что покинул пост главы организации на фоне оказываемого на него давления.

«Он неплохой человек, но у нас нет другого выхода, кроме как применить к нему жесткие меры, — сказал представитель УЕФА, пожелавший сохранить анонимность. — Если он ушел из DFB по этическим причинам, то не может продолжить работу в УЕФА. Это совершенно нереалистичный сценарий».

По данным немецких СМИ, Гриндель не проинформировал руководство DFB о дорогостоящих часах, подаренных ему в 2017 году экс-главой Федерации футбола Украины Григорием Суркисом, который в то время, как и немецкий функционер, входил в исполком УЕФА. Кроме того, утверждается, что в дополнение к своему доходу с июля 2016 по июль 2017 года он получил еще 78 тысяч евро.