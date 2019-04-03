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12:17 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-глава Немецкого футбольного союза Гриндель лишится должности в УЕФА

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Райнхард Гриндель, который объявил об уходе с поста президента Немецкого футбольного союза (DFB), лишится должности в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Die Welt.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник Гриндель уведомил президиум DFB о том, что покинул пост главы организации на фоне оказываемого на него давления.

«Он неплохой человек, но у нас нет другого выхода, кроме как применить к нему жесткие меры, — сказал представитель УЕФА, пожелавший сохранить анонимность. — Если он ушел из DFB по этическим причинам, то не может продолжить работу в УЕФА. Это совершенно нереалистичный сценарий».

По данным немецких СМИ, Гриндель не проинформировал руководство DFB о дорогостоящих часах, подаренных ему в 2017 году экс-главой Федерации футбола Украины Григорием Суркисом, который в то время, как и немецкий функционер, входил в исполком УЕФА. Кроме того, утверждается, что в дополнение к своему доходу с июля 2016 по июль 2017 года он получил еще 78 тысяч евро.

Гриндель, который занимает пост вице-президента УЕФА, также входит в совет Международной федерации футбола (ФИФА).

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