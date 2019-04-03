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14:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался

Бразильский форвард «Спартака» Педро Роша отправился на правах аренды в «Крузейро». Об этом сообщается на сайте клуба.

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24-летний форвард будет защищать цвета бразильского клуба до конца сезона 2018/2019. «Рад возвращению в Бразилию и тому, что смогу надеть футболку такого большого клуба. Надеюсь, мне удастся оправдать доверие команды и ее фанатов», — заявил Роша.

Роша перешел в «Спартак» летом 2017-го из «Гремио». Форвард не сумел закрепиться в основном составе красно-белых: он провел 12 матчей за «Спартак» и отметился одним забитым мячом.

«Крузейро» завершил минувший сезон на восьмой строчке. Первый матч сезона-2019 команда проведет в гостях против «Фламенго» 28 апреля.

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