Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался

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24-летний форвард будет защищать цвета бразильского клуба до конца сезона 2018/2019. «Рад возвращению в Бразилию и тому, что смогу надеть футболку такого большого клуба. Надеюсь, мне удастся оправдать доверие команды и ее фанатов», — заявил Роша.

Роша перешел в «Спартак» летом 2017-го из «Гремио». Форвард не сумел закрепиться в основном составе красно-белых: он провел 12 матчей за «Спартак» и отметился одним забитым мячом.