Стойлов оценил шансы команды Сейдахмета на чемпионство в чемпионате Болгарии

«Все решается на поле, есть сильные игроки. Думаю, что “Левски” может стать чемпионом, почему бы нет? Отставание от первого места составляет всего восемь очков, впереди есть матчи, в которых и решится судьба чемпионского титула. В первой шестерке достаточно ровные команды. “Лудогорец” допускает ошибки, с ним что-то не так, поэтому мы посмотрим, сколько игр выиграют “Левски” и ЦСКА. И я не могу сказать, насколько слабее сейчас “Лудогорец”, но в предыдущие годы команда играла более организованно. Я всегда говорил, что очень легко уволить тренера. Поэтому, прежде чем назначить его, вы должны 100 раз подумать. При этом я не даю оценки своим коллегам. На этом этапе у “Левски” строится новая команда, в клубе новые руководители. Я надеюсь, что “Левски” вернет себе место, которое заслуживает», — приводят слова Стойлова болгарские СМИ.