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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов оценил шансы команды Сейдахмета на чемпионство в чемпионате Болгарии

Бывший главный тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов считает, что у «Левски», за который с недавнего времени выступает Еркебулан Сейдахмет, есть неплохие шансы на завоевание золотых медалей в чемпионате Болгарии.

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Источник: РИА "Новости"

«Все решается на поле, есть сильные игроки. Думаю, что “Левски” может стать чемпионом, почему бы нет? Отставание от первого места составляет всего восемь очков, впереди есть матчи, в которых и решится судьба чемпионского титула. В первой шестерке достаточно ровные команды. “Лудогорец” допускает ошибки, с ним что-то не так, поэтому мы посмотрим, сколько игр выиграют “Левски” и ЦСКА. И я не могу сказать, насколько слабее сейчас “Лудогорец”, но в предыдущие годы команда играла более организованно. Я всегда говорил, что очень легко уволить тренера. Поэтому, прежде чем назначить его, вы должны 100 раз подумать. При этом я не даю оценки своим коллегам. На этом этапе у “Левски” строится новая команда, в клубе новые руководители. Я надеюсь, что “Левски” вернет себе место, которое заслуживает», — приводят слова Стойлова болгарские СМИ.

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«Левски» после 27 туров идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая на восемь баллов от лидирующего «Лудогорца». Чемпионат Болгарии завершится 29 мая матчами 36-го тура.

Отметим, что под руководством Станимира Стойлова «Астана» четырежды становилась чемпионом КПЛ, играла в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также выходила в плей-офф ЛЕ. Со сборной Казахстана он занял второе место в группе Лиги наций, не сумев подняться в дивизион С.

Еркебулан Сейдахмет перешел в «Левски» в конце февраля. 19-летний казахстанец был арендован болгарской командой до конца года, права на него принадлежат российской «Уфе».

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