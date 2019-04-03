«Окжетпес» объявил о подписании Конысбаева
ФК «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Уланом Конысбаевым.
ФК «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Уланом Конысбаевым.
В чемпионатах Казахстана Конысбаев дебютировал в 2009 году в составе «Тараза».
В этом клубе он провел 58 матчей, забил 7 голов. Также выступал за «Шахтер» (40 матчей /5 голов/), «Астану» (78 матчей /11 голов/), «Кайрат» 6 матчей, «Атырау» (13 матчей /1 гол/).
Ранее футболист уже провел с клубом тренировку.
Досье: Улан Конысбаев
Родился: 28 мая 1989 года (29 лет)
Гражданство: Казахстан
Последний клуб: Актобе
Позиция: Полузащитник
Рост/Вес: 176 см, 62 кг.