«Окжетпес» объявил о подписании Конысбаева

В чемпионатах Казахстана Конысбаев дебютировал в 2009 году в составе «Тараза».

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В этом клубе он провел 58 матчей, забил 7 голов. Также выступал за «Шахтер» (40 матчей /5 голов/), «Астану» (78 матчей /11 голов/), «Кайрат» 6 матчей, «Атырау» (13 матчей /1 гол/).