Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

Источник: РИА "Новости"

«Я официально принял решение завершить карьеру игрока. Я говорю об этом перед своими бывшими одноклубниками, журналистами», — сказал Одемвингие в Лондоне на конференции УЕФА по проблемам расизма и дискриминации в футболе.

Видеозапись выступления Одемвингие на своей странице в Twitter разместил журналист ESPN Лиам Твоми.

Нигериец, также имеющий российский паспорт, отметил, что намерен попробовать свои силы на тренерском поприще.