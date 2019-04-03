Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
«Я официально принял решение завершить карьеру игрока. Я говорю об этом перед своими бывшими одноклубниками, журналистами», — сказал Одемвингие в Лондоне на конференции УЕФА по проблемам расизма и дискриминации в футболе.
Видеозапись выступления Одемвингие на своей странице в Twitter разместил журналист ESPN Лиам Твоми.
Нигериец, также имеющий российский паспорт, отметил, что намерен попробовать свои силы на тренерском поприще.
Одемвингие в 2007—2010 годах выступал за московский «Локомотив». Также он защищал цвета бельгийского клуба «Ла-Лувьер», французского «Лилля», английских «Вест Бромвича», «Сток Сити», валлийского «Кардифф Сити», индонезийского «Мадура Юнайтед». На его счету более 60 матчей за сборную Нигерии.