Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург2
Крылья Советов1
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Урал1
Арсенал Т0
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Генгам
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Эмполи
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:30
Эйбар
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:30
Уэска
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Манчестер Сити
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
СПАЛ
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Фрозиноне
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:30
Валенсия
Реал
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
12Алина Кабаева: где она сейчас?
16:59 (мск), источник: Р-Спорт

Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я официально принял решение завершить карьеру игрока. Я говорю об этом перед своими бывшими одноклубниками, журналистами», — сказал Одемвингие в Лондоне на конференции УЕФА по проблемам расизма и дискриминации в футболе.

Видеозапись выступления Одемвингие на своей странице в Twitter разместил журналист ESPN Лиам Твоми.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нигериец, также имеющий российский паспорт, отметил, что намерен попробовать свои силы на тренерском поприще.

Одемвингие в 2007—2010 годах выступал за московский «Локомотив». Также он защищал цвета бельгийского клуба «Ла-Лувьер», французского «Лилля», английских «Вест Бромвича», «Сток Сити», валлийского «Кардифф Сити», индонезийского «Мадура Юнайтед». На его счету более 60 матчей за сборную Нигерии.

Нигерия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Василий Уткин рассказал, почему на него напали
Нападение на Уткина: при чем тут Черчесов?
Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался
Сборная без будущего? В российском биатлоне нет молодых талантов
«Бешикташ» готов заплатить за игрока ЦСКА €17 млн
Ефимовой — 27! Лучшие кадры самой красивой пловчихи мира (фото)
Макгрегор поблагодарил UFC за дисквалификацию россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь