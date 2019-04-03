Голкипер «Милана» Доннарумма выбыл из строя из-за травмы бедра

«Милан» пропустил самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет

Как отмечается в сообщении, 20-летний итальянец точно не поможет своей команде в субботнем матче серии А против «Ювентуса», врачи продолжат обследование, чтобы понять, сможет ли он сыграть в последующем туре против «Лацио».