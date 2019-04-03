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17:08 (мск), источник: Р-Спорт

Голкипер «Милана» Доннарумма выбыл из строя из-за травмы бедра

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Голкипер итальянского футбольного клуба «Милан» Джанлуиджи Доннарумма пропустит некоторое время из-за травмы бедра, сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: Reuters

Доннарумма получил повреждение мышц бедра на 11-й минуте домашнего матча чемпионата Италии с «Удинезе» (1:1) во вторник.

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Как отмечается в сообщении, 20-летний итальянец точно не поможет своей команде в субботнем матче серии А против «Ювентуса», врачи продолжат обследование, чтобы понять, сможет ли он сыграть в последующем туре против «Лацио».

Также отмечается, что «Милан» на долгое время может потерять полузащитника Лукаса Пакету, который травмировал лодыжку.

Травма оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.

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