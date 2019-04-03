«Кардифф» хочет провести прямые переговоры с «Нантом» по делу Салы

Источник: AP 2019

Агентство приводит заявление руководства «Кардиффа», в котором говорится, что валлийская сторона отправила письмо «Нанту» с предложением провести встречу и обсудить все вопросы, но ответа пока не последовало. Международная федерация футбола (ФИФА) постановила, что «Кардифф» и «Нант» должны урегулировать спор до 15 апреля. Ранее сообщалось, что руководство «Кардиффа» намерено доказать ФИФА, что трансфер Салы должен быть признан недействительным.

Читайте также Стали известны новые подробности крушения самолета Салы

Сала 19 января перешел в «Кардифф» из французского «Нанта» за 15 миллионов фунтов стерлингов. В расположение новой команды футболист вылетел на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который в ночь на 22 января пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт. Среди обломков нашли тело одного из пассажиров, позже спасатели его извлекли. Полиция графства Дорсет подтвердила, что это тело Салы.